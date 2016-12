Gerüchteküche Wien – die Bewerbungsfrist für einen neuen Operndirektor ist abgelaufen. Sicher scheint nur, dass Dominique Meyer nicht im Amt bleibt. Der Rest sind Intrigen.

Von Axel Brüggemann

Neulich auf einem Empfang in Wien. Der alte Staatsopern-Direktor, Ion Holender, plaudert ausgiebig mit seinem Nachfolger Dominique Meyer. Beiden lachen. Beiden tuscheln. Beide amüsieren sich.

So ist es, dieses Wien. Denn in Wahrheit haben die beiden schon einige Messer in die Karriere-Rücken gestochen. Kein Geheimnis, dass Holender gern Journalisten, Intendanten und Kulturmanager in sein Büro (einen kleinen Glaskasten im Foyer der Bank gegenüber der Staatsoper) lädt, um über Meyer abzulästern. Und auch der aktuelle Direktor ist nicht immer „amused“ über Holenders Sperrfeuer. Unterschiedlicher können Operndirektoren kaum sein: Meyer, der Pariser Elite-Kultur-Apparatschik, der am liebsten unscheinbar bleibt, nach außen lächelt und hinter dem Vorhang erbarmungslos agiert auf der einen Seite, auf der anderen der gern polternde Holender, der jeden zweiten Satz mit „ich“ beginnt, sein Haus einst mit großen Namen und durchaus einigen Regie-Schockern gefüllt hat und sich im Wiener Haifischbecken erst so richtig wohl fühlt.

Was eigentlich alle wissen: Die Österreicher haben längst beschlossen, dass Meyer, der 2010 sein Amt angetreten hat, nicht wirklich zur Stadt passt – vielleicht, weil er keine Lust auf die große Intrigenoper neben der Bühne hat, vielleicht, weil er einfach zu langweilig ist, vielleicht aber auch, weil das Programm, das er in den letzten Jahren angeboten hat, eher touristische Allerweltkost war und die Wiener Staatsoper unter ihm ziemlich an Gesicht verloren hat. Hinzu kommt ein massiver Streit über Probeabläufe, der dazu geführt hat, dass Franz Welser-Möst die Oper als Musikdirektor verlassen hat. Welser-Möst ist ein Liebling der Wiener Philharmoniker, aber die scheinen inzwischen als durchaus mächtiger Mitentscheider über die Zukunft des Hauses selber zerrissen zu sein – denn unter den Musikern gibt es durchaus auch einige Meyer-Anhänger.

Meyer findet sich gut

Meyer selber scheint sich und seine Arbeit indes ziemlich gut zu finden. Schwer zu sagen, ob er die Intrigen, die gegen ihn gesponnen werden (sowohl aus dem Ensemble, das seine Amtsführung nicht versteht als auch von außen) nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen will. Sicher aber ist, dass die Chancen seiner Vertragsverlängerung weder bei Kulturminister Thomas Drozda noch bei Bundestheater-Holding-Chef Christian Kircher besonders hoch stehen. Nicht umsonst wurde bis zum 9. Dezember die Stelle des Staatsoperndirektors neu ausgeschrieben, und zwar offensiv und mit der Bitte um viele Bewerber. Wer genau sich inzwischen beworben hat, weiß man nicht. Aber es wird bereits spekuliert, einige Kollegen bringen selbst die absurdesten Namen ins Spiel – von Tenor Michael Schade über Theater an der Wien-Chef Roland Geyer bis zu Sven-Eric Bechtolf, Christoph Lieben-Seutter, Andreas Homoki und La Monnaie-Intendant Peter de Caluwe.

Diese Namen dürften weitgehend abgefrühstückt sein: Bechtolf hat als Salzburger Interims-Chef einfach zu schlechte Arbeit geleistet, Geyer ist wie für sein Haus gemacht und Homoki glücklich in Zürich. Lieben-Seutter gilt als Elbphilharmonie-Intendant in Österreich tatsächlich als Held, und nicht auszuschließen, dass er 2020, wenn der Nachfolger von Meyer antritt, die Nase voll von Hamburg hat. Mit dem eher farblosen Opern-Verwalter Peter de Caluwe könnte man gleich Dominique Meyer behalten.

Auf Empfängen und in den Fluren der Opern- und Konzerthäuser kristallisieren sich andere Namen heraus. Immer wieder fällt der von Elisabeth Sobotka. Die gebürtige Wienerin, die in Graz brillierte und heute die Bregenzer Festspiele leitet, wäre sicherlich spannend, weil sie Wien wieder moderner, offener und abenteuerlicher machen könnte. Aber ihr Name soll besonders beim Kulturminister auf taube Ohren stoßen. Was zur Grundfrage in Wien führt: Welche Oper will man hier eigentlich haben?

Wohin steuert das Haus?

Öffentlich wird viel darüber gezetert, dass die Staatsoper unter Meyer an Gesicht verloren habe, dass weder die großen Stars noch die spannenden Regisseure kommen, dass das Ensemble vernachlässigt wurde und das Repertoire hauptsächlich die Touristenmassen befriedigt. Gleichzeitig scheint genau dieser Mainstream und die Bewahrung des alten Mythos vielen kulturpolitischen Entscheidungsträgern in Wahrheit zu reichen. Oder anders: Sie reden gern von mehr Aufmerksamkeit, von größeren Spektakeln und bissigeren Inszenierungen – aber ob sie am Ende wirklich den Mut dazu haben werden?

Eine durchaus wahrscheinliche, aber riskante Lösung ist Serge Dorny. Er war bereits designierter Intendant der Semperoper, bis er sich in Dresden mit Christian Thielemann und seinem Team überworfen hat und nun an der Oper in Lyon gelandet ist. Dorny ist exaltiert, kein wirklicher Teamspieler und bedient sich bei seinen Engagements fast ausschließlich seines eigenen Netzwerkes.

Im Zentrum aller Debatten steht der große alte Mann, Nikolaus Bachler. Es heißt, dass keiner in Wien ohne seinen Willen Opernintendant werden kann – zu mächtig ist das Machtgeflecht Bachlers. Die große Frage ist, ob sich Münchens Chef nun für seine alte Heimat beworben hat. Man hört, dass er durchaus noch Interesse hat, dass er sein Karriereende an alter Wirkungsstätte plant. Um das Argument seines Alters auszugleichen, soll er gemeinsam mit seinem Agenten Michael Lewin antreten wollen, was die Sache sicherlich nicht besser, sondern eher absurder macht: Lewin hat sich allerhand Skandale geleistet, wurde wegen fahrlässigem Bankrott verurteilt und gilt in Österreich nicht nur als Exzentriker, sondern als unhaltbares Klassik-Rumpelstielzchen. Dieses Doppel wäre sicherlich überraschend, aber eine typische, Wiener Lösung – wohl nicht die beste.

Eine Frage der Musik

Die Bewerber und die möglichen Kandidaten für den Job des Staatsopern-Direktors stellen den politischen Entscheidern vor die grundsätzliche Frage nach dem Kurs des Hauses am Ring. Eine Frage, die Meyer mit seinem Krämerladen nicht wirklich beantwortet hat. Eine weitere Frage ist, wer sich zukünftig um die musikalischen Geschicke kümmern wird. Welser-Möst war eine Idealbesetzung, kaum vorstellbar, dass er für einen der genannten Kandidaten zurückkehren wird. Auch Christian Thielemann hält sich in Sachen Wien bedeckt – er und die Wiener scheinen die regelmäßigen Gastspiele mehr zu genießen als dass sie sich fest aneinander binden wollen. Anders sieht es wohl bei Philippe Jordan aus, der gern kommen würde – aber nicht wirklich kommen soll. Vielleicht wird die Frage des Musikchefs, den der Intendant im Schlepptau hat, am Ende einen Ausschlag für seine Berufung geben.

Kein Wunder, dass Ion Holender in dieser Gemengelage in seinem Glasbüro derzeit wieder viel Besuch bekommt. Er hat am Ende seiner Karriere sicherlich keine gute Figur gemacht, aber eines sieht jeder in Wien: Er war ein Charakter, einer der die Provokation liebte und jemand, der sie auf den Empfängen der Stadt auch wieder einsammeln konnte. Aber so einer wie er ist unter allen Bewerbern derzeit eher nicht zu finden.