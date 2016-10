Die fünf Violinkonzerte von Mozart seien das Schwierigste, das sie bisher aufgenommen habe, sagt die Star-Geigerin Isabelle Faust. Warum das so ist, erklärte sie uns bei einem entspannten Treffen in Berlin.

Kofferpacken gehört für Isabelle Faust zum Alltag. Meist ist die international gefragte Geigerin mit dem markanten Kurzhaarschnitt kreuz und quer durch Europa unterwegs, denn sie spielt um die 130 Konzerte pro Jahr! Da genießt man schon mal einen „Ausflug“ nach Berlin, wo sie ihre Familie um sich hat. Hier, im Dunst des Großstadtgewirrs, treffen wir sie zum entspannten Gespräch und beginnen gleich mit dem Thema „Heimat“. Isabelle Faust muss nicht lange überlegen, was ihr unterwegs ein Gefühl von Heimat vermittelt: „Eigentlich immer die Musik, an die ich gerade denke. Heimat ist doch vor allem das, was man in sich trägt.“

Ständige Reisebegleiterin seit nunmehr 20 Jahren ist auch die „Dornröschen“-Stradivari von 1704, eine Leihgabe der Landesbank Baden-Württemberg. 150 Jahre lang galt das edle Instrument als verschollen, bis es 1900 zufällig auf einem Dachboden entdeckt wurde. „Dornröschen“ kam auch zum Einsatz, als Isabelle Faust für ihr gerade bei Harmonia Mundi erschienenes Album mit dem italienischen Barockensemble Il Giardino Armonico alle fünf Violinkonzerte sowie drei Orchestersätze von Wolfgang Amadeus Mozart einspielte. Faust, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der sogenannten historisch informierten Aufführungspraxis befasst hat, zog ihrer Geige für dieses Projekt wieder Darmstatt Stahlsaiten auf.

„Mit Mozarts Musik bin ich schon mit elf oder zwölf Jahren in Berührung gekommen. Da hatte ich gerade mein eigenes Streichquartett gegründet“, erinnert sie sich. „Zuerst spielte ich sein G-Dur-Violinkonzert KV 216, dann natürlich auch die Streichquartette. Ich spürte sofort, dass diese Musik von der Bühne aus gedacht war. Mozarts Opern sind so unglaublich schön und einfallsreich, sie haben einen zentralen Platz in meinem Herzen. Wenn man diese Opern gehört hat, kann man sich an manchen Stellen der Violinkonzerte lebhaft vorstellen, wie ein Basso hinter einer Hecke lauert und eine liebeskranke Sopranistin veräppelt.“

In den Werken des Salzburgers nimmt Isabelle Faust immer ein gewisses Augenzwinkern wahr. „Die Idee zu den abschließenden Rondo-Sätzen seiner Violinkonzerte hat er aus Frankreich übernommen. Diese Komponisten wiederholten aber ihre ,Ritornelli‘ zumeist eins zu eins, während Mozart jedes Mal rhythmisch etwas veränderte. Er komponierte unerhört fantasiereich und geschmackvoll. Und selbst wenn er in den frühen Konzerten mal zwei gleiche Themen verwendete, wird er sie selbst auf der Geige kaum identisch gespielt haben. Vermutlich ließ er sich bei jeder Aufführung etwas Neues einfallen.“

In den Finalsatz des Konzerts KV 216, auch Straßburger Konzert genannt, fügte Mozart unvermittelt zwei kurze Liedmelodien ein. Auch die langsame Einleitung zum A-Dur-Konzert KV 219 sei für das damalige Publikum sicherlich eine Überraschung gewesen, meint die Geigerin. „Die Zuhörer haben sich bestimmt gefragt, was das zu bedeuten hatte. Im Allegro zeigte sich der Solist entgegen allen Erwartungen gar nicht als kühner Virtuose, sondern spielte ein Adagio. Mozart war eben sehr ironisch. Er hatte Witz und Sinn für das Theatralische, war andererseits aber auch immer bereit, zum Lyrischen umzuschwenken. Als Interpret muss man sich ständig wie ein Fisch im Wasser bewegen, um diese raschen Stimmungswechsel zu bewältigen.“

Vielleicht sogar das Schwierigste, das sie bisher aufgenommen habe, gesteht die Geigerin, die ein breit gefächertes Repertoire vom Barock bis zur Gegenwart beherrscht. „Als Mozart die Stücke schrieb, war er noch nicht einmal 20 Jahre alt. Bis auf das erste sind alle diese Konzerte 1775 binnen weniger Monate entstanden. Er besaß eine Genialität, die man nicht imitieren kann. Selbst bei minimalen Veränderungen riskiert man als Musiker, die Balance zum Kippen zu bringen. Seine Stücke sind so filigran, dass alles wie ein Kartenhaus einzustürzen droht, sobald man nur an einer einzigen Ecke etwas wegnimmt.“

Der Flötist und Dirigent Giovanni Antonini und sein Ensemble Il Giardino Armonico erwiesen sich als höchst experimentierfreudige Partner, mit denen Isabelle Faust tief in die Materie eintauchen konnte. „Die Violinkonzerte und die Orchestersätze haben wir in zwei verschiedenen Arbeitsphasen in Berlin aufgenommen. Vorher hatten wir das Repertoire schon gemeinsam auf die Bühne gebracht.“ Antonini sei sehr anspruchsvoll: „Er gibt sich erst dann zufrieden, wenn auch das letzte Detail perfekt stimmt. Obwohl wir die Stücke vorher häufig miteinander gespielt hatten, waren wir im Studio noch lange damit beschäftigt, über unterschiedliche Interpretationsansätze zu diskutieren. Alles wurde immer wieder neu ausgelotet. Dabei habe ich unglaublich viel dazugelernt. Gemeinsam haben wir Schicht für Schicht von der ‚Zwiebel‘ Mozart abgetragen.“

Das Musizieren auf Darmsaiten ist Faust bestens vertraut. Mit der historisch informierten Spielweise setzte sie sich unter anderem auseinander, als sie mit dem Freiburger Barockorchester, dem Pianisten Alexander Melnikov und dem Cellisten Jean-Guihen Queyras unter Leitung von Pablo Heras-Casado Werke von Robert Schumann aufnahm. Vor dem Mozart-Projekt habe sie allerdings länger nach einem passenden Bogen gesucht. „Ich habe unter anderem einen klassischen Bogen, der relativ kurz und mit wenigen Haaren bespannt ist. Für die langsamen Sätze der Violinkonzerte würde er nicht ausreichen. Bögen aus der Barockzeit sind aber heute nicht mehr spielbar und meist nur noch in Museen zu finden. Von einem Bogenbauer habe ich mir deshalb verschiedene historische Modelle nachbauen lassen.“

Nicht nur künstlerisch, auch menschlich fühlt sich Faust Il Giardino Armonico tief verbunden. „Die Musiker sind unermüdlich bei der Arbeit, sie glühen förmlich für ihre Sache und sind sehr miteinander verwachsen. Obwohl ich von außen zu dieser eingeschworenen Gemeinschaft gestoßen bin, habe ich mich nicht einen Moment lang fremd gefühlt“, sagt sie. „Man muss immer überlegen, wie weit man sich als Solist einbringt und wie man sich andererseits der charakteristischen Spielweise eines Ensembles anpassen kann. Bei Il Giardino Armonico tritt das italienische Element besonders deutlich hervor. Das ist ein interessanter Ansatz, denn die italienische Musik hat Mozart ja bekanntermaßen stark beeinflusst.“

Ursprünglich wollte Isabelle Faust die fünf Konzerte mit Claudio Abbado und seinem Orchestra Mozart aufnehmen, mit denen sie über mehrere Jahre eng zusammengearbeitet hatte. Da der weltbekannte Dirigent im Januar 2014 starb, konnte das Projekt nicht mehr realisiert werden. Zuvor hatte sie mit Abbado, ebenfalls für Harmonia Mundi, Violinkonzerte von Beethoven und Berg eingespielt. Das 2012 erschienene Album wurde mit dem Diapason d’Or, einem ECHO KLASSIK, dem Gramophone Award und dem japanischen Record Academy Award ausgezeichnet.

Isabelle Faust erinnert sich noch gut daran, wie sie mit Abbado und seinem Orchester aus Bologna Mozarts letztes Violinkonzert KV 219 aufführte. Einer der Auftritte fand in dem prächtigen barocken Teatro Farnese in Parma statt, das zu diesem Anlass im Juni 2011 nach über 200 Jahren erstmals wieder bespielt wurde. Auch beim Lucerne Festival waren sie mit diesem Werk gemeinsam zu erleben. „Claudio war ein sehr lyrischer Musiker. Sein Mozart war mit Gold übergossen und weniger provokant. Immer wenn ich versuchte, den komischen Charakter mancher Passagen besonders hervorzuheben, zwinkerte er mir kurz zu. Dann wusste ich, aha, das war wohl doch ein bisschen zu viel. Übertriebene Effekte wollte er immer vermeiden. Dabei wurde mir klar, wie schwierig es ist, bei Mozart die Balance zu halten.“

Im nächsten Januar wird Isabelle Faust mit dem wiederbelebten Orchestra Mozart unter Leitung von Bernard Haitink in Bologna und Lugano Beethovens Violinkonzert aufführen. Zukünftige Mozart-Projekte möchte sie mit Il Giardino Armonico in Angriff nehmen. „In gewisser Weise sind wir zu Komplizen geworden“, lacht sie. „Diese Zusammenarbeit finde ich unglaublich spannend und befriedigend. Ich denke, wir sind alle bereit, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Corina Kolbe

Isabelle Faust Live

27.10.16: Konzerthaus Dortmund

Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61

12., 13., 15.1.17: Gewandhaus Leipzig

Beethoven: Tripelkonzert C-Dur op. 56

17.3.17: Konzerthaus Freiburg

Mendelssohn: Violinkonzert e-Moll op. 64

18.3.17: Kammermusiksaal Berlin

Mendelssohn: Violinkonzert e-Moll op. 64

Wolfgang Amadeus Mozart: „Violin Concertos“

Isabelle Faust, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

(Harmonia Mundi)